聯結車上載運酒瓶摔落地上。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄前鎮區漁港路今（29）日上午11時許，大量玻璃瓶碎滿一地，地上滿是玻璃碎片，相當凌亂，警方獲報後也立即趕抵現場，所幸未與它車碰撞，詳細車禍原因仍待進一步釐清。

前鎮分局於今日上午11時許，獲報前鎮區新生路與漁港路口發生交通事故，初步了解，大車衛姓駕駛由新生路中間快車道由北向南行駛，左轉向東往漁港路方向行駛，自述因右前車輪，輾壓到約60x30cm路面坑洞，導致後車廂向右傾斜，車廂內的貨物傾倒至路面，未與他人、車碰撞。衛男酒測值為0，現場無人受傷。詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

不過，大車駕駛人違規行為，可依據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落掉落，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方說，依據道路交安全規則第77條汽車裝載規定，汽車裝載時載運人客貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側，呼籲大車駕駛人於道路行駛時，應將所載物品綑綁牢固，避免行駛中掉落，以共同維護良好交通環境並確保自身及其他用路人行車安全。