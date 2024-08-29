消基會今年6、7月調查市售600件豬肉相關食品，僅2件產地標示為美國，質疑「美豬到底去了哪裡？」擔憂有業者擅改產地標示「洗產地」。食藥署回應，2021年至今年7月為止，全國後市場豬肉產地標示共查獲97件標示不符規定，均已依《食安法》裁處，裁處金額共計321.6萬元。

消基會指出，去年有2家公司涉及將進口的美豬切片後另行包裝，並將豬肉產地替換成加拿大或英國，雖然當時已依《食安法》對違規業者開罰，但對於消費者而言，想知道自己吃的豬肉是否經過「洗產地」，只能被動等待政府主管機關公布違規名單，「知」的權利並未獲得重視和保障，呼籲政府機關應開放進口豬肉流向資訊，並提供消費者自主查詢的管道。

食藥署說明，自2021年至今年7月，國產及輸入豬肉總淨重共計340.7萬公噸，其中美國輸入佔2.8萬公噸，占0.8％，均符合衛生標準。依《食安法》規定，輸入食品應申請食品輸入查驗，查驗結果符合規定後，始予放行輸入。

針對消基會擔心豬肉產地標示不明，食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，2021年起與地方政府衛生局合作執行豬肉原料原產地標示稽查計畫，截至今年7月已完成查核26萬2969件次，查獲97件標示不符規定，均已依《食安法》裁處，裁處金額共計321.6萬元。26萬餘件次中，標示美國豬肉者計2461件次，佔比為0.9％。

另外，消基會從食藥署「豬肉儀表版」發現，2023年以來並未有從義大利進口豬肉的紀錄，今年並未有從瑞典進口豬肉的紀錄，但該會調查中發現有2家業者的豬肉使用來源標示義大利、1家業者的加熱食品豬肉使用來源標示為瑞典。對此鄭維智回應，瑞典和義大利豬肉是可以進口的，需要透過實際查察該產品，是原料豬肉或是加工品、製造日期為何，才能進一步確認。