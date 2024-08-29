中醫師公會全聯會今（29）舉辦「婦科癌症中西合作治療成效」記者會。（李念庭攝）

常見婦科癌症包括乳癌、子宮頸癌、卵巢癌、子宮內膜癌，民眾通常會選擇尋求西醫治療，不過近年來「中西醫合作治療」越來越受到重視，透過中醫調理，能緩解西醫治療癌症後的副作用，讓患者更有效完成抗癌療程。根據統計，使用中西醫合併治療比起單純西醫治療，存活率也有顯著提升。

中醫師公會全聯會今（29）舉辦「婦科癌症中西合作治療成效」記者會，北市聯合醫院血液腫瘤科主任簡采汝說明，癌症患者經手術、化療後，常出現腸胃不適、眩暈、落髮等副作用，尤其末期患者常出現如食慾不振、癌性疼痛等惡病質，透過中醫調理體質，能減輕這些症狀，幫助患者順利完成療程。

簡采汝指出，常見婦癌與「女性荷爾蒙」有關，我國女性子宮體癌發生率位居第五，超越子宮頸癌、卵巢癌，其中有九成是子宮內膜癌，好發於40到60歲女性，且沒有生產經驗者，罹患機率更高。

簡采汝表示，子宮體癌早期症狀不明顯，常誤以為只是月經紊亂，子宮內膜異常增厚，會出現異常出血、月經不規律、經血變多或因腫瘤壓迫造成下腹痛等症狀，建議至婦產科進一步檢測。

簡采汝說明，透過中西整合治療癌症，能達到更好的效果，她也提醒民眾，平常要規律運動、控制飲食，避免過度肥胖，謹慎服用含荷爾蒙健康食品及藥物，預防腹癌發生。此外，中醫輔助治療，須由中醫師診療開立，也必須依照病人量身定做個別化治療。

針對女性乳癌，林口長庚紀念醫院中醫婦科主治醫師柯皓庭說明，乳癌常見治療副作用，包括術後淋巴水腫，搭配針灸能改善疼痛與不適，也可用補中益氣湯，改善化療導致的疲倦無力。柯皓庭表示，西醫透過手術、放射治療等，能清除癌症病灶，但同時也會造成患者身體氣血耗傷、功能失調，這時透過中醫介入，能降低術後副作用，達到更佳的治療效果。