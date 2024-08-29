美國自由亞洲電台（RFA）韓文網站28日報導稱，北韓最近將中國電影、電視劇列為「不純」錄像製品名單，並暫停涉及中國歷史觀的內部演講。

據報導，北韓長期將韓國歌曲、電影和電視劇等被列為管制對象，但這是首次將中國錄像製品列入禁止目錄。

咸鏡南道一位居民消息人士稱，5月底至6月初下放的不純錄像製品名單中，包含了韓國歌曲和電影，及印度、俄羅斯和中國的數十部電視連續劇和電影。

被列入禁止觀看目錄的中國劇集包括《梁山伯與祝英台》、《武林外傳》等，均為中國或香港拍攝的電影或電視劇。上述作品在北韓十分受歡迎。這是北韓禁止目錄中首次出現中國錄像製品。

消息人士稱，不久前，北韓中央下達指示文件，要求各級黨組織和司法機關禁止居民們收聽或傳播涉及中國歷史觀的演講錄音，這是北韓領導人金正恩親自批准的指示。

消息人士稱，起因據悉是北韓認為中國歪曲北韓歷史，主張高句麗的歷史是中國少數民族的地方政權，並宣傳北韓服裝和泡菜起源於中國，特別是正在嘗試淡化前北韓領導人金日成的抗日歷史。目前北韓與中國關係並不佳。