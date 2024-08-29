經濟部智慧財產局29日發布「我國近十年綠商標產業之比較分析」最新年度報告，報告顯示，近十年來我國綠商標占所有商標申請總量的比例約14.49％，顯示台灣企業對減碳、低碳及綠能相關意識逐漸抬頭，其中，統一企業股份有限公司（統一企業）、美商蘋果公司及阿里巴巴集團為我國綠商標大戶。

所謂「綠商標」並非就「商標圖樣」作探討，而是針對商標申請案所指定使用於尼斯分類之各類商品或服務名稱加以分析，該商品或服務中，只要包含至少一個綠色品或服務則將其視為「綠商標」，同時並比照歐盟該研究報告將綠商標歸納為「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用／回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」、「農業」、「環保意識」、「氣候變遷」九大類別群組。

分析報告指出，近十年來我國綠商標占所有商標申請總量的比例約14.49％，整體觀察，前期2014至2016年平均約為13％；中期2017至2020年平均約為15.31％；後期2021至2023年平均約為14.64％，整體長期來看，顯示產業在申請商標方面，對減碳、低碳及綠能相關意識逐漸抬頭，申請人逐漸意識到綠商標的重要性持續反映在我國商標註冊申請案中。另按綠色產品九大類別群組百分比分布狀況來看，前三大依序是「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」，其總量占綠商標申請量近八成，可見產業商標布局係以該三大領域為核心。

智慧局表示，綠商標申請量我國籍申請人位居第一，其次依序為中國大陸、美國及日本，中國大陸在能源產品、運輸、節約能源、污染控制、廢棄物管理方面領域成績亮眼；美國在能源產品、節約能源、再利用／回收利用、環保意識、氣候變遷方面有良好表現，而日本除了能源產品、節約能源、氣候變遷外，各大類均涉足前三名。

另按照九大群組各大類前三大申請人排行，可發現統一企業、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司及日商任天堂股份有限公司，多次於排行榜中重複出現，堪稱我國綠商標申請大戶，特別是「能源產品」、「節約能源」、「廢棄物管理」三大領域前2名均由統一公司、蘋果公司所囊括，尤其是統一企業，更是蟬聯我國綠商標申請的冠軍寶座。

智慧局強調，綠商標直接吸引消費者，並展現企業永續價值，許多大企業已經著手進行減碳，並要求其供應鏈符合相關減碳標準。越來越多綠商標在我國商標註冊申請案中出現，長期觀察有穩定成長趨勢，建議企業盡早著手布局綠商標，洞燭市場新商機。