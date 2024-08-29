長榮航空孫嘉明總經理(中)與芝加哥民航局副局長Amber Achilles Ritter(右二)、美國中西部機場邊境管制局首長LaFonda D. Sutton-Burke(右一)、芝加哥機場邊境管制局首長Michael J. Pfeiffer (左一)以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處類延峰總領事(左二)，一同切蛋糕歡慶全新彩繪機「閨蜜機」抵達芝加哥。（長榮提供）

重返芝加哥天空！長榮航空與三麗鷗公司再度攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，第一架全新的彩繪機—「閨蜜機」於8月28日由台北出發前往芝加哥，抵達時芝加哥歐海爾機場特別安排水門儀式迎接，為了讓旅客融化在彩繪機的甜蜜氛圍裡，「閨蜜機」停放位置剛好可以讓旅客將其迷人外觀盡收眼底，登機門也搭配布置拍照背板及可愛拱門，讓旅客歡樂合影打卡，留下美好回憶。

長榮航空閨蜜機將於夏季班表時固定於每週二、四、六飛航，冬季班表則於每週一、三、五飛航，今(29)日芝加哥飛往台北的首班「閨蜜機」BR55於00：30起飛。長榮航空也特別設計首航專屬禮品－「Hello Kitty摺疊旅行袋」在登機時送給旅客，進入機艙內還有繽紛可愛的頭墊紙，裝飾掛畫、拖鞋、杯墊、餐具，以及印有可愛的三麗鷗明星的兒童餐。歡迎大家一起搭乘長榮航空「閨蜜機」，與親朋好友共創甜蜜回憶。

長榮航空在M20登機門舉行熱鬧的歡迎儀式，由長榮航空總經理孫嘉明、芝加哥航空局副局長Amber Achilles Ritter、美國中西部機場邊境管制局首長LaFonda D. Sutton-Burke以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處類延峰總領事等貴賓共同主持，芝加哥客、貨運業者、地勤代理公司也共襄盛舉，搶先目睹全新的Hello Kitty「閨蜜機」，歡迎儀式在芝加哥經典爵士樂表演中揭開序幕，會場以「閨蜜機」繽紛的可愛元素佈置，並準備美國最夯的360環景影片，供賓客紀錄全方位的快樂時光，共同感受彩繪機的魅力及熱鬧歡樂氣氛。

孫嘉明表示：「芝加哥是美國中部的商業都會城市，同時擁有重要的鐵路和航空樞紐，也是金融、期貨和商品交易的主要中心。長榮航空台北-芝加哥航線於2016年開航，初期每週飛航4班，2017年以777-300ER Hello Kitty『星空機』加入營運，大受旅客歡迎，現在航班數已增加到每週7班，平均載客率超過9成。此次長榮航空與三麗鷗再度合作，以全新的『閨蜜機』執飛芝加哥航線，就是希望能為廣大旅客帶來嶄新的飛行體驗，進一步拓展中西部市場，為這座充滿活力的城市帶來更多話題與新鮮感。」

芝加哥民航局副局長Amber Achilles Ritter表示：「長榮航空芝加哥-台北航線是芝加哥市與亞洲之間的重要連結，航班數及載客數不斷成長，長榮航空同時也是芝加哥龐大貨運量的重要推手之一，促進了兩地商業和旅遊的交流，今天長榮航空以全新彩繪機飛航芝加哥，更是雙方友好合作的有力象徵，我們也希望長榮航空能為芝加哥帶來更多的旅客，讓芝加哥成為全球旅客的首選目的地」。

美國中西部機場邊境管制局首長LaFonda D. Sutton-Burke表示：「長榮航空全新彩繪機的到來，為旅客增添更多的飛行樂趣，也讓繁忙的航班作業，多一點輕鬆愉快的氛圍，緩解出入境旅客接受檢查時的緊張心情。」

駐芝加哥台北經濟文化辦事處類延峰總領事於致詞中表示：「長榮航空自2016年開航以來，一直是連接台灣與美中地區的重要橋樑，因此我們很開心能夠看到長榮航空透過全新彩繪機推廣台灣觀光與國際知名度，彰顯了台灣的活力和創意。近來台美兩地在經貿、觀光教育等領域交流緊密，期待未來能持續開創雙方更多合作的可能性。」