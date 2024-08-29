機警行員及時通報 成功攔阻「投資廣告」詐騙

謝明俊／苗栗報導

家住苗栗縣通霄鎮的1名古姓女子，日前從網路上見到1則投資廣告，標榜保證獲利，對方要求古女匯款至指定帳戶，才可參加投資行列，古女信以為真赴限行匯款，行員查覺有異，通報通霄警分局通霄所員警趕來關懷，確認是詐騙陷井後勸說阻止古女被騙。

通霄警分局通霄所日前接獲國泰世華銀行行員通報，表示有一名女子以投資名義，欲匯款新台幣12萬元至不明帳戶，通霄所警員劉家翔趕赴現場了解後，發現這名古姓女子是在網路上見一則投資廣告，標榜「保證獲利」，並要求匯款至指定帳戶，古女不疑有它前往銀行匯款，所幸機警行員發現可疑，立即通報警察到場攔阻詐騙，經警方耐心勸說下，古女才驚覺受騙停止匯款。

通霄分局表示，將持續邀請地方村里長、議員、鄉鎮長等參加治安座談宣導常見詐騙手法，散播反詐種子至各鄰、里間，期能擴大反詐騙效能，並十分感謝熱心行員本次發現異常後立即通報警察到場協助，進而成功攔阻詐騙。

通霄警分局呼籲民眾，賺取金錢不易，詐騙手法層出不窮，網路「投資廣告」亦須特別小心，若遇到疑似詐騙集團，謹記「一聽、二掛、三查證」；有疑問可立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求協助，以避免上當受騙。