台南陳姓男子與未滿18歲女子交往，趁對方熟睡不知情下，拿手機拍下女友胸部、下體等22張照片，女友事後在陳男手機發現自己遭偷拍影像，氣得報警處理並要求刪除。一審判陳男3年7月，陳男不服上訴二審，法官認他偷拍行為不符兒少性剝削防制條例中猥褻行為，撤銷原判決，改判無罪。全案可上訴。

陳男於前年7至12月間在住處趁著未成年女友熟睡時，以手機偷拍女友裸露的胸部、下體等照片。陳男接受警詢、偵查時對於犯行坦承不諱，除已刪除照片也與女子達成和解，約定給付少女5萬元，一審依法酌量減輕其刑，判他3年7月，但陳嫌不服被判得太重，不服上訴。

台南高分院合議庭審理時，檢辯也對於陳男拍攝未成年少女熟睡時裸露胸部、下體、或僅著內衣、褲影像照片，是否構成兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項或第3項所規定拍攝少年「猥褻行為」影片，展開攻防。

合議庭認陳於少女熟睡而不知情情形下，拍攝其裸露下體、或僅著內衣、褲影像照片，但這些照片是陳利用少女熟睡而不知情時「偷拍」，並非基於不對等權力關係，對少女施加手段所拍攝，與「性剝削」含有在不對等權力地位關係下壓榨意涵不符，也與「猥褻」概念所指客觀上足以刺激或滿足性慾，有礙於社會風化者不符。

合議庭指出，原審未予詳究，認陳男已構成兒童及少年性剝削防制條例第第36條第1項或第3項，而予以論罪科刑，二審撤銷原審判決，改判陳無罪，全案可上訴。

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根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。