周日就進入9月，命理專欄「十二生肖運勢」列出3生肖在9月期間迎來一波波好運，其中屬蛇者在創業路上有望找到合適的合作夥伴，並將接下大生意，事業飛天。

▌生肖牛

生肖牛在9月將迎來貴人扶持，使工作順心如意，創業者將獲得許多合作機會，盈利速度快，收益豐厚，上班族則可能因業績突出而獲得額外獎金；另外，在感情方面，有伴侶者將享受甜蜜的愛情生活，單身者的魅力將大增，將吸引異性主動靠近。

▌生肖龍

生肖龍的才華將在9月時充分展現，且貴人運旺盛，使其事業發展非常順利，還能獲得升職、加薪的機會；另外，屬龍者9月財運亨通，若平時有投資習慣者，有望在這個月獲得滿意的回報。至於感情方面，單身龍在這個月將有望與心儀的對象墜入愛河。

▌生肖蛇

生肖蛇在9月迎來大吉運，事業上將取得顯著成就，上班族有望迎來加薪或拿獎金的機會，創業者則能尋找到合適的合作夥伴，並有望接到大生意，使事業蒸蒸日上；另外，單身蛇9月人緣好，將成為異性關注的焦點，若接到戀愛訊號應積極回應，有望展開新戀情。

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