關心弱勢，讓社會增添溫暖，台中市清水警分局高美所員警鄭惇升日前於勤區訪查時，發現陳姓中年男子，需扶養家中70多歲老母及5名小孩，其中最小女兒未滿周歲、陳妻無業顧家，陳男平時以打零工及社會局補助維持家計，一家生活困頓、簡約用食，並無過多存糧，鄭向在地寺廟協調，將民生物資贈予陳男家，讓他們能好好吃飯。

鄭姓員警指出，他前往陳男探望小朋友及關懷詢問其家庭狀況，發現陳男家中人口多，但生活用品及糧食很少，近期因中元節慶各地舉行普渡法會，勤區內某家寺廟有準備餅乾、麵條、白米等民生用品祭拜，鄭想到這些物資是陳男家中所需，28日向廟方協調，今天將民生物資送到陳男家中。

鄭姓員警說，當他帶著物資到府拜訪，是小朋友來開門，開心趕緊向媽媽說，「警察叔叔來了，還有帶來餅乾及食物喔！」，興奮地喊著要跟警察叔叔合照，他說明物資來源後，陳婦很感謝警方協助，物資都是家中每天需要使用的。

鄭員表示，陳姓中年男子家庭狀況為弱勢，上有老母及妻小要扶養，背負重擔，相當辛苦，也呼籲民眾對於亟需幫忙的弱勢家庭能多一份愛心與關心，整個社會的氛圍更溫暖，他看見孩子露出純真滿足的笑容，他也跟著開心。

清水警分局高美派出所所長莊凱宇說，警察主要工作除維護治、交安外，透過勤區員警落實勤區訪查，如遇轄區弱勢居民即時通報社政機關予以協助，除建立良好的社區夥伴關係，也能為社會盡一份心力，給予適時、適當、適切的協助。