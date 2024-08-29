輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰一樣出生於台南，兩人是遠房親戚的關係，蘇姿丰的外公與黃仁勳的媽媽是兄妹，根據財經新聞網站《Benzinga》報導，黃仁勳過去在媒體採訪中，提到蘇姿丰時稱她為家人而不是競爭對手，並稱讚她非常了不起。

報導提到，蘇姿丰在2020年的一次訪談中透露，和黃仁勳是遠房親戚，黃仁勳受訪時也說，他把蘇姿丰視為家人，還認為她是業界的合作夥伴，而非競爭對手。

黃仁勳被Stripe聯合創始人兼首席執行長Patrik Collison問及，蘇姿丰和超微在GPU領域是競爭對手嗎，黃仁勳堅定地回應，「不！我們是一家人，我們又都在這個行業」。

黃仁勳續指，他很晚才認識蘇姿丰，「我們不是一起長大的，直到她加入IBM後，我們才認識」。黃仁勳更讚美蘇姿丰「她的職業生涯令人難以置信，她真的非常了不起」。

蘇姿丰2012年從IBM轉戰超微，並於2014年獲任命出任超微執行長，成為該公司首位女性CEO，她帶領超微從谷底翻身，2017年發表Ryzen處理器，助超微在晶片市場重新站穩腳步；2018年公司轉虧為盈；2020年推動上任來最大併購案，350億美元買下IC設計巨頭賽靈思（Xilinx）；2022年超微市值史上首度超越英特爾。