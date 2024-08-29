剛起床總是口氣不太好。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，若一早起床，嘴裡又苦又臭，除有可能是胃酸逆流、口腔衛生不佳外，還有可能是因為肝炎、膽囊炎、乾燥症，甚至是因為罹患糖尿病所導致，有些糖尿病患者因血糖不穩，或體內酮體增多，可能會出現嘴巴又苦又臭的情況。

黃軒在臉書粉專PO文指出，你是否曾經早上起床後，感覺嘴裡又苦又臭？這種情況雖然常見，但不應該被忽視，因為口腔苦臭的原因，可能涉及下列5種健康問題。

■胃酸逆流與消化不良：這種情況通常與晚餐吃得太飽或太晚有關，胃酸逆流會將胃酸或膽汁帶回到食道，甚至到達口腔，引發口腔苦味和臭味。建議睡前避免吃重口味或油膩的食物，且晚餐後2、3個小時後，再上床休息。

■肝膽功能異常：肝膽系統負責膽汁的生成與排泄，而膽汁的積累或排泄不暢，可能導致口腔中出現苦味，這種情況多見於肝炎、膽囊炎患者，他們早上起來，常會有口苦，並伴隨著疲憊、食欲不振或右上腹疼痛等症狀。建議及時就醫檢查肝膽功能，以排除潛在的肝膽疾病的風險。

■口腔衛生與牙齒健康不佳：口腔內的細菌容易在夜間滋生，特別是當有牙周病、蛀牙或口腔潰瘍等問題時，口腔異味更為嚴重，這些問題可能會加重口腔的苦味和臭味。建議每天早晚刷牙並使用牙線清潔牙縫，並定期進行口腔檢查。

■糖尿病與代謝性疾病：糖尿病患者，由於血糖水平不穩定，可能會出現口乾、口苦以及口腔異味的症狀，這是由於體內的酮體增多，造成一種異常的甜味或苦味，除了口苦口臭，患者同時也會有頻繁的口渴、頻尿等症狀。建議進行血糖檢測，以了解血糖控制情況。

■乾燥症：乾燥症是一種風濕免疫疾病，會導致唾液腺功能受損，進而引發口乾、口苦及口腔異味，這些病患除了口苦口臭，還會有早上醒來口腔異常乾燥，甚至感覺吞咽困難，且又伴隨眼睛乾澀或皮膚乾燥的症狀。建議考慮進行風濕免疫系統的檢查。