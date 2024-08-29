行政院拍板由發言人陳世凱接任交通部長，最快下周一上任，但陳沒有交通專業背景，行政資歷也被指不足。台鐵產業工會認為，該項人事凸顯賴政府只用自己人，想解決公關危機而非交通危機；旅行公會全聯會則呼籲，陳既然沒有相關背景，就更該聆聽基層聲音。

行政院今拍板陳世凱接任交長，陳為東海大學政治系畢業，曾任台中市議員並待過交通委員會，賴清德競選總統時，陳為賴的發言人，520後進入行政院繼續當發言人。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，外界已知道陳世凱非交通背景專業出身，這應該是交通各領域內的人都會擔心的事，畢竟交通問題複雜，需要有一定的知識，才能在各局處首長報告時，找出問題在哪。

行政院強調陳世凱有府院溝通協調能力，但朱智宇質疑，至少要從事過政務委員層級，才稱得上有經驗，不是只有市議員或交通委員會經驗，否則說服力不夠。他直言，賴政府找行政院發言人、政治人物接下交通部長，很明顯是只用自己人、不考量專業，需要一位能解決公關危機的部長，不是能解決交通危機的部長。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁則認為，既然陳世凱不是交通本科專業，就希望他與業者多溝通，政府喊的2030觀光立國口號，現在還看不到跡象，期待陳在大陸旅遊禁團令、兩岸交流、招攬國際旅客等，帶台灣觀光起飛。

蕭博仁表示，新部長上任，一定會找時間邀請全台旅行公會理事長們向新首長拜會請安。在許多問題上，交通部不能自行作主，希望陳發揮溝通協調的管道，不要關在小房間裡制定出錯誤的政策。

蕭也感嘆，政府應該給觀光產業信心，至少打氣加油、給目標或保證，若最後是放棄產業，就會失去大家對台灣的依賴、對民主國家的期待。