民眾現在生活、工作都離不開LINE，一名女用戶哀號，自從日前更新App後，每次打開都會跳出「你已更改LINE的圖像」的通知，令她不堪其擾，只好發文求助。大批網友也遇到同樣狀況，每次打密碼就會跳出來，「超煩的，氣到快中風」；內行網友摸索後找出解決方法，只要先把LINE的密碼關掉，再重新開啟就不會出現了。

一名女網友在Dcard貼出手機截圖，她進入LINE輸入密碼的頁面，馬上跳出「你已更改LINE的圖像」通知，原PO崩潰表示，自從更新LINE之後，每次打開程式都會跳出這個訊息，不知道該怎麼關閉。

一票網友也有同樣狀況，「原來不是只有我有這個問題」、「我也是，好煩喔」、「已經好幾天了，每次打密碼就跳出來，氣到快中風。」

目前LINE官方尚未對此回應，不過有網友提供解決方法，建議開啟LINE之後先不要急著打密碼，稍微等一下再按就不會跳出來了；也有人建議，先把密碼關掉，再重新開啟就不會出現了。