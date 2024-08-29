（15：16更新）氣象署發布桃園市、新北市、台北市大雷雨，持續時間至16時0分，彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、南投縣大雷雨至16時15分。以及台北市士林區、新北市三峽區、石碇區有山區暴雨，持續至16時53分，嘉義縣大埔鄉、番路鄉暴雨至17時13分，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

此外，雨彈範圍從山區擴大到平地，氣象署發布15縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，今日基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨發生的機率，影響時間持續到晚上，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

北部出現大雷雨。（翻攝自氣象署）

15縣市大雨特報。（翻攝自氣象署）

氣象署表示，今天（29日）白天起台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍稍增，除了各地山區外，近山區的平地也容易有局部午後短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，部分地區的降雨可能持續到晚上，中午過後外出請留意天氣變化。

溫度方面，各地高溫普遍在32～36度，大台北及台東仍有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時感受悶熱。