台北市長蔣萬安29日上午受訪時，被問到若京華城案涉及不法，是否會勒令其興建中的商辦停工？蔣則表示市府會持續關注京華城案後續與發展，一切都會依法辦理。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

京華城容積獎勵爭議案持續延燒，威京集團主席沈慶京以及國民黨台北市議員應曉薇，都遭到檢調聲押，預計最快29日召開羈押庭。台北市長蔣萬安29日上午受訪時，被問到若京華城案涉及不法，是否會勒令其興建中的商辦停工？蔣則表示市府會持續關注京華城案後續與發展，一切都會依法辦理。

沈慶京28日上午遭到檢廉搜索並帶回調查，下午威京集團隨即透過他的聲明表示，前市長郝龍斌與柯文哲時期，都有市府官員直接或間接向他索賄，因他未接受，京華城案才會被報復，此番說法引發各界議論。

對此蔣萬安29日受訪時表示，已經要求市府政風處主動調查釐清，由於全案已經進入檢方偵辦階段，市府就是全力來配合，釐清事實、還原真相、勿枉勿縱。

至於針對京華城案爭議，若違法是否會勒令興建中的商辦停工？蔣萬安則表示，會持續關注後續案情發展，事情到哪就會處理到哪，且一切都會依法辦理。