烏克蘭跨境突襲俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk），戰略似乎奏效，烏軍武裝部隊總司令27日說，莫斯科正將約3萬名士兵調往庫斯克州回防。對此，美國中央情報局副局長柯恩（David Cohen）透露，最近俄國總統普丁將下令反攻，試圖奪回被占領的地區，但俄軍將遭遇「一場苦戰」。

路透報導，柯恩說，烏克蘭入侵俄羅斯省份約777平方公里的地區，其影響仍有待觀察。雖然基輔表示，無意吞併攻占的地區，但烏克蘭軍隊正在修建防禦線，而且他們似乎打算在一段時間內保留「部分領土」。

「我們可以肯定，普丁將發動反攻，試圖奪回那片領土，」柯恩說，「而我們預料，這對俄羅斯人來說將是一場艱難的戰鬥。」此外，他還說，普丁不僅要面對失去領土的事實，還必須應對國內社會對他的反彈。

烏克蘭在庫斯克州的成功「有可能稍微改變衝突」，俄羅斯在部隊和裝備方面「付出了巨大代價」。對於俄羅斯的下一步，他認為，俄羅斯「可能會也可能不會」佔領烏克蘭重要的後勤中心城市波克羅夫斯克（Pokrovsk），但最終就戰略意義上看來，「這些對俄軍不會帶來很大的改變」。