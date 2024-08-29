胡瓜YouTube《下面一位》，最新一集邀請中視《綜藝一級棒》的主持人康康，宣傳他將在9月15日舉辦的個人演唱會。康康笑言，「被新節目找去時，以為可以大展身手，結果他們（製作單位）說你來主持、不要唱歌」。胡瓜訝異地反問：「你沒唱歌，收視率就這麼好喔！」力讚《綜藝一級棒》連續多周蟬聯收視冠軍。

康康過去主持過多檔節目，卻在一夕之間結束，即使自降價碼還是沒有工作。他沉寂好一段時間才又接下《綜藝一級棒》的主持工作，面對前些年的低潮，康康直言自己反省過數次，是不是在無意間得罪了同行。他表示非常珍惜、感激這次能夠主持《一級棒》，57歲的他為了維持好的體力，總會在4個小時彩排之間找出空檔上健身房運動，讓自己一直保持在最好的狀態。

國、高中就有明星夢的康康說，當時受到父母親的反對，讓他憤而離家出走，想要北上尋找胡瓜，「我那時想我要到台北找胡瓜，告訴他說『我很崇拜你，我要拜你為師』，沒想到現在會坐在一起，我到現在也都會有做夢的感覺。」

康康和胡瓜第一次合作的電視節目為《金曲龍虎榜》，胡瓜看到本是特別嘉賓的康康表現優異，便和戎祥討論要讓康康成為每周固定嘉賓，胡瓜說：「當時給我的感覺是他講話節奏很好笑。」康康則坦言那時自己剛入行，根本不清楚「尺度」，好幾次讓節目內容趨向18禁。結果錄影前，節目部總經理都會反覆叮囑2人要注意講話尺度跟內容，胡瓜則調皮的嚇唬對方：「你放心！明天你就會離開這個職位。」

2人回憶起秀場的表演生活，胡瓜稱讚康康記憶力驚人，模仿能力也好，總是將他的主持段子背的如數家珍。康康也提及過往胡瓜感謝張菲的片段，竟是屁股對著張菲說「請服用」，對當時保守的社會來說實屬突破，而這意料之外的爆料則讓胡瓜冷汗直流。