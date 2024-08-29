巴黎奧運剛結束，2024年夏季帕拉林匹克運動會緊接著在8月28日至9月8日舉行。賴清德總統今（29日）籲請國人為帕運台灣英雄喝采，同心協力制勝巴黎，並祝福每一位選手，在帕運賽場上挑戰自我、爭取榮耀，「台灣因你們而驕傲！」

賴清德指出，2024 巴黎帕拉林匹克運動會今天凌晨開幕，大會正式開始！田徑好手劉雅婷、桌球少年陳柏諺擔任帕運代表團掌旗官，從巴黎凱旋門出發，行經香榭大道，走過協和廣場，率領台灣英雄們光榮進場！

他說，代表團的13位選手，有經驗豐富的老將，以及爆發力十足的新秀，他相信大家都能發揮最好的實力！他也請大家今天到9月8日，和他一起鎖定電視和網路轉播。「祝福每一位選手，在帕運賽場上挑戰自我、爭取榮耀，台灣因你們而驕傲！」

賴清德也逐一列出我國代表隊好手：桌球-林姿妤、田曉雯、程銘志、陳柏諺；羽球-方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳；跆拳道-蕭翔文；射箭-曾隆煇；田徑-劉雅婷；健力-林資惠；以及柔道的張少豪。