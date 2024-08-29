為完善照顧高風險族群民眾的健康，金門縣政府致力推動相關疫苗接種政策，針對設籍50至64歲的糖尿病患者即起可補助公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗的服務；衛生局呼籲符合資格之鄉親應把握機會盡速接種，以提升自我的保護力。

衛生局表示，在糖尿病患者血糖控制不佳時，免疫力下降就容易受到感染甚至引起併發症，而肺炎在糖尿病患者就是常見的感染，其中感染源又以肺炎鏈球菌最常見，為有效減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症發生風險，歷年持續推動設籍50至64歲糖尿病患者免費接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，符合資格的鄉親可前往衛福部金門醫院及各鄉鎮衛生所等合約院所進行接種，提醒預前往接種之鄉親記得攜帶身份證及健保卡，相關資訊可撥打金門縣衛生局洽詢電話330697轉609莊小姐。

據統計，去年國人十大死因中肺炎排名第三，在十大癌症死亡率中肺癌位居第一；另金門縣2022年十大死因分析肺炎位居第四，癌症十大死因肺癌亦位居首位。

衛生局強調，疾病防治最有效的方式就是接種疫苗，縣府在疫苗接種政策上一直不遺餘力，守護鄉親的健康。自2018年起就陸續推動65至74歲長者及50至64歲糖尿病患者等接種對象免費接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，以全面保護相關高風險群族群；針對65歲以上長者中央在去年10月2日納入全國常規接種對象，使長者在疫苗接種上更為完善。

另外針對疾病管制署推動之65歲以上民眾接種1劑公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，以提升良好免疫記憶、提供較長免疫保護力，並使保護範圍拓廣，以有效減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症發生風險。

衛生局呼籲，有意願接種者可逕洽地區合約院所，包含：衛福部金門醫院、各鄉鎮衛生所、禾心診所、安仁家醫科內科診所、傅仰賢診所、吾家診所、三大診所及陳水湖診所等，請鼓勵並安排家中符合資格鄉親盡速完成接種，共同守護家人的健康。