尋求美網衛冕的塞爾維亞前球王喬柯維奇（Novak Djokovic），29日在男單第2輪碰上同胞好手傑雷（Laslo Djere），前2盤都由喬帥以6比4拿下，但打到第3盤2比0時，傑雷因傷選擇退賽，讓他順利挺進第3輪，這也是喬帥生涯在美網的第90勝，在4大賽都集滿90勝，成為史上第1人。

喬柯維奇在巴黎奧運完成「金滿貫」里程碑後，轉戰美國尋求生涯第25座大滿貫男單金盃，首輪以直落三勝出，今天碰上同胞好手傑雷，首盤在盤末成功破發，以6比4先下一城。

次盤喬帥發球局率先失守，陷入1比3落後，但在第8局成功破回，接著連破帶保反而取得5比4領先，傑雷也在此時申請醫療暫停，但仍讓喬帥拿下第2盤，取得「聽牌」優勢。

第3盤喬帥取得2比0領先時，傑雷因為腹部傷勢決定退賽，也讓喬帥取得晉級第3輪的門票，下一戰將碰上澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin），爭奪16強門票。

而這1勝也是喬帥在美網生涯第90勝，加上在澳網取得94勝9敗、法網96勝16敗、溫網97勝12敗的戰績，成為史上第1位在4大賽至少都取得90勝的球員。