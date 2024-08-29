行政院院會今天通過《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》部分條文修正草案。內政部長劉世芳表示，草案修正後，請領賠償金的受領人可維持原有社福身分，在兼顧財產處分自由下，保障受領人確實獲得政府給付的權利。

由於不少中低收入戶擔心請貼賠償金可能喪失原有生活扶助資格，劉世芳說明，本次修法特別定明依本條例領取之所得，不會影響原本依社會救助法所取得之低收入戶、中低收入戶等生活扶助資格，亦定明賠償金請領權利以及請求返還被剝奪財產所有權之權利，不得「扣押、讓與、抵銷或供擔保」，但仍可依其意願自由處分財產，不會影響民眾借貸、融資需求。

她強調，修正草案經行政院送請立法院審議後，內政部將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，亦將促請威權統治時期國家不法行為被害者權利基金會積極透過各種管道宣導，協助被害者及其家屬儘速提出申請，並加速辦理賠償業務，共同落實政府轉型正義工作。