另一個市場關注焦點是聯準會9月會議動向。根據芝商所FedWatch Tool，投資人目前押注聯準會9月降息25個基點的機率為64%，降息50個基點的機率為37%。周五發布的7月個人消費支出（PCE）價格指數應能提供更多有關降息步伐的線索。

周三收盤，道瓊指數跌159.08點或0.39%，報41,091.42點。標普500指數跌33.62點或0.60%，報5,592.18點。那斯達克指數跌198.79點或1.12%，報17,556.03點。費城半導體指數跌94.07點或1.83%，報5,059.56點。

標普500指數11大類股僅金融類股（漲0.30%）、醫療類股（漲0.12%）收高。科技股跌1.30%，表現最疲弱；其次為非必需消費品類股跌1.05%。

重磅股全跌，微軟(MSFT)下跌0.78%、蘋果(AAPL)下跌0.68%、輝達(NVDA)下跌2.10%、Alphabet(GOOGL)下跌1.11%、 亞馬遜(AMZN)下跌1.34%、Meta(Meta)下跌0.45%、特斯拉跌1.65%。

輝達盤後一度重挫8%，目前跌近7%，報116.95美元。該AI晶片龍頭發布的財報與展望未能讓寄予高度期望的投資人感到驚艷。受惠於AI狂熱，該GPU大廠今年以來股價已上漲約150%，自2019年以來更已飆漲3,000%，令投資人擔心這波AI行情能否經得起考驗，以及後市還有多少上漲空間。

曾被喻為「AI妖股」的美超微（Super Micro Computer）宣布將延遲提交上年度（截至6月30日）年報，股價應聲暴跌19%。前一日華爾街大空頭興登堡研究公司（Hindenburg Research）宣布以「存在會計操縱問題」為由，放空該AI伺服器大廠。

巴菲特旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）B類股上漲近0.9%，收在464.59美元，市值首次突破1兆美元。

台股ADR僅中華電信（漲0.21%）收高。聯電跌0.23%、日月光跌0.72%。台積電收跌0.79%，盤後再跌逾3%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌3.57%。

標普500指數下跌與上漲股數比為1.3：1。

市場交投仍相對清淡，美國交易所成交量總計99億股，過去20日均量為117億股。