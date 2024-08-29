針對政府8月1日祭出國產化新制，裕隆提到，公司身為汽車專業製造工廠，將全力配合政府政策，並遵循所有法規要求，未來將會在國產化供應鏈上持續與供應鏈深度合作，持續提升自身水準以及台灣自製率。

針對中華(2204)代理MG以及與鴻海(2317)合資成立的鴻華先進-創(2258)打造Model C平台為核心的納智捷n7車款，兩大品牌電動車成為裕隆旗下亮點，是否互搶占比，裕隆執行長嚴陳莉蓮更強調「兄弟爬山、山頭會合」。不過如今MG短期深陷國產化危機，鴻華先進搶拓海外市場是否合作海外汽車廠？裕隆會上卻不願著墨太多，MG狀況以日前中華說法為主，裕隆投資鴻華先進損益，並無併入裕隆汽車報表，列在轉投資項目。今年上半年納智捷占裕隆集團合併營收占約12%，展望未來納智捷新車計畫，裕隆也僅表示，相關進展可透過納智捷詢問。

後續產品上市時程等相關問題，LUXGEN表示，以品牌正式對外揭露為主，為產品品質把關是LUXGEN對消費者最重要的承諾，所有開發中的產品都將待充分完成驗證測試後才會真正進入上市階段。LUXGEN未來之新能源產品也將優先開放LuxClub尊榮會員體驗與預購。裕隆僅回覆表示，全球車市走向淨零碳排議題，短期內沒有燃油車的計畫，未來將聚焦在混合動力與電動車領域。n7如海外計畫、產品規畫、銷售等都由鴻華管道詢問，裕隆盡力專注製造上，n7生產狀況，裕隆全年8小時生產可生產1.5萬台，每個月達3、4千台產量。不過目前單月掛牌數量約1000台，低於原先預估的1200-1500台。

裕隆城去年第三季開幕，年租金收入4億元可期，裕隆角度全為租賃，並年初即開始認列相關折攤。人流方面，平日約人流2-2.5人次、假日4-4.5萬人次，比預期好，今年商場人流目標850-900萬人次，全館營業額落在40-50億元之間，預估明年趨勢會比今年更為樂觀，而區域住宅區還沒有開發計畫。

台灣汽車市場前7月總銷量共27.4萬輛，年增0.9%，台灣整體汽車銷量穩定成長，惟隨著主要國家貨幣政策、近期國際經濟情勢動盪及考量台灣受通膨影響，全年台灣汽車預估銷量維持44萬輛，相當為近5月平均水準。

中國大陸汽車市場前7月總銷量為1631萬輛，年增4.4%，其中乘用車銷量1397.4萬輛(年升4.5%)。歐盟自6月正式向中國課徵反補貼關稅，衝擊中國外銷，中國政府持續推動以舊換新行動方案，2024年中國汽車預估銷量維持3100萬輛。

裕隆今年上半年營業收入436.48億元，年增13%，主係裕隆進口車銷售台數較去年同期增加及n7車型量產銷售致使整體營收成長。營業毛利141.44億元，年增1%，毛利率33%，年減3個百分點，主要是裕融(9941)毛利率走跌、納智捷n7初期毛利率較低；營業淨利41.17億元，年減12%；稅前淨利50.26億元，年減11%，主要係裕融企業本期提列預期信用減損損失所致；歸屬於母公司業主淨利20.81億元，年減9%；稅後EPS為1.99元，低於去年同期2.35元的表現。

裕隆上半年合併資產負債表，公司合併負債比為77%，如不含裕融企業承作融資業務短期借款及應付短期票券等金額後，負債比為38%。上半年合併現金流量表，營業活動淨現金增加98.91億元，主要係合併利息收付數淨增加102.47億元；投資活動淨現金減少41.93億元，固定資產及營業資產淨增加40.67億元；籌資活動淨現金減少66.41億元，主要係長期借款及應付短期票券淨減少65.75億元。關於股價低於淨值，裕隆指出，目前每股淨值為58.05元，公司將持續改善營業活動與現金流量，相信後續市場會給予合理評價。