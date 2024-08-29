高雄市政府經發局長廖泰翔表示，高雄不僅是海洋宜居城市，更擁有智慧製造與國際物流樞紐的產業優勢，近年市府積極推出優惠措施，推動數位及淨零轉型，擁有豐富條件發展國際金融科技，且隨著AI應用的發展，包含AMD、輝達等大廠相繼投資高雄。感謝金管會看好高雄，與市府合作成立台灣南部第一座的「高雄金融科技創新園區」，園區與清華大學、中國信託、工研院、台北市電腦公會及安侯建業會計師事務所共同合作，結合「金融創新」及「科技新創」，推動在地產業創新實證，也將提供綠色金融科技課程及國內外活動等服務，促進金融科技領域的創新合作與發展，打造連結國際的創新生態系。

中信銀行總經理楊銘祥指出，近年綠色金融科技現正在國際萌芽並帶來新的永續金融模式，中國信託身為永續金融先行者聯盟的一員，長期致力於數位金融及永續金融的發展與應用，並接軌國際標準，在高雄金融科技園區設立首年，將攜手高雄在地產業合作參與企業脫碳轉型金融實證專案，期待發展綠色金融科技應用場景的同時，也能助力企業永續轉型。

首屆Finnovation Hub綠色金融科技創新徵件以「綠色金融科技」為主題，針對金融機構發展綠色金融痛點或內部創新需求，於活動期間提出創新應用、服務雛形或可實際落地之商業模式，尋找金融科技應用的場景並應用在綠色金融產品或服務。