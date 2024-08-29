●輝達（Nvidia）周三下跌2.10%，收在125.61美元，盤後一度跌8%，目前跌近7%，報116.95美元。該AI晶片龍頭發布的財報與展望未能讓寄予高度期望的投資人感到驚艷。輝達第二財季（截至7月28日）營收年增122%至300.4億美元，優於市場預估的287億美元。備受關注的金雞母資料中心部門營收年幅154%至263億美元，優於市場預期的250.8億元。第二財季毛利率為75.1%，較前一季的78.4%縮水。淨利年增169%至166億美元，經調整後每股盈餘0.68美元，優於市場預估的0.64美元。

雖然輝達業績表現亮眼，但只比市場預期高出一點，讓投資人大失所望。輝達預估第三財季營收為325億美元，優於市場預估的319億美元，但也同樣不到令投資人驚豔的程度。此外，輝達預估第三財季毛利率為75%加減50個基點，不及市場預估的75.5%。除了發布業績，輝達董事會亦通過實施庫藏股500億美元。

●CrowdStrike周三收跌2.09%，報264.20美元，盤後反彈漲逾4%。這家先前因軟體更新出包導致全球微軟Windows作業系統大當機的資安軟體公司公布第二財季（截至7月底）營收年增32%至9.639億美元，優於市場預估的9.59億美元。淨利年增555%至4700萬美元。經調整後每股盈餘1.04美元，優於市場預期的0.97美元。該公司未對微軟作業系統當機可能衍生的訴訟問題提出預警，但將全年營收預測從介於39.8億～40.1億美元下修至介於38.9億～39億美元，不及市場預期的39.5億美元。該公司將全年每股盈餘從介於3.93～4.03美元下修至介於3.61～3.65元，低於市場預估的3.88美元。

●惠普（HP Inc）周二跌2.4%，收在34.76美元，盤後再跌4.49%，報33.20美元。該PC與印表機大廠公布第三財季（截至7月底）營收年增2.4%至135.2億美元，優於市場預期的133.8億美元，並為連跌8個季度後首度實現年增長。PC出貨年增3%至649萬部，為連續第二個季度實現年增長。惟經調整後每股盈餘0.83美元，不如市場預期的0.86美元。該公司預估第四財季每股盈餘介於0.89～0.99美元，其中值低於市場預期的0.95美元。該公司將全年每股盈餘預測從介於3.3～3.6美元調整為介於3.35～3.45美元，其中值亦不及市場預期的3.45美元。執行長Enrique Lores在財報發布後表示，AI PC陸續登場將帶動惠普營收重拾增長動能。

●雲端運算服務商Salesforce周三跌2.01%，收在258.90美元，盤後漲4.25%，報269.90美元。該公司公布第二財季（截至7月底）營收年增8%至93.3億美元，優於市場預期的92.3億美元。經調整後每股盈餘2.56美元，優於市場預期的2.36美元。該公司預估第三財季營收介於92.1億～93.6億元、每股盈餘介於2.42～2.44美元，市場預期為營收94.1億元、每股盈餘2.43美元。Salesforce將全年每股盈餘預測從介於9.86～9.94美元上修至介於10.03～10.11美元，優於市場預期的9.89美元。