周三泛歐Stoxx 600指數收市上揚1.72點或0.33%，為520.6點。

化工股上漲1.4%。其中香水原料製造商奇華頓(Givaudan)、香水和調味劑供應商Symrise、科思創(Covestro)都上漲超過3%。

新聞報導稱，阿布達比國家石油(ADNOC)已完成對收購的盡職調查；隨後科思創大漲3.1%，迎來近兩個月最佳漲幅。Symrise和科思創並協助德國DAX指數上漲0.5%。

保險股指數上揚1.2%。總部位於比利時的Agea保險公布上半年營運表現超出預期，並宣布股票回購計畫，隨後股價上漲3.9%。

在數據公布方面，法國八月消費者信心指數來到92，符合預期。法國股市上漲0.2%。

歐洲央行將於九月召開政策會議，市場已消化降息25基點的預期。

紐約梅隆銀行策略師Geoff Yu說，市場可能過度低估了歐洲通膨的黏性風險。儘管市場定價正在朝著相反的方向發展，但是根據官員發言來看，歐洲央行可以說更加的鷹派。

基本資源股跌1.2%；目前由於美元走強，以及對中國需求的擔憂，金屬價格受到壓力。

科技股吐出早盤的漲勢，收在平盤。在美股盤後，輝達公布了投資人不買單、仍不滿意的財報。

歐洲的晶片股表現好壞參半，ASM國際(ASMI)和意法半導體分別跌0.7%和0.9%；艾司摩爾(ASML)則上揚0.7%。

英國的保誠集團(Prudential)公布上半年獲利成長，但是香港和中國大陸的放緩，拖累了成長；隨後股價跌0.7%。