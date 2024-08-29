投資者的高度參與，不僅彰顯了市場對國泰人壽經營績效及財務實力的高度認可，也為公司開拓更多元化的籌資管道、強化國際競爭力奠定了穩固的基礎。

為了協助保險業在2026年順利接軌TW-ICS，並強化資本結構，保險局於2024年3月宣布允許台灣保險公司通過海外設立特定目的的外國籌資事業（SPV）發行具資本性質的債券。國泰人壽率先依循相關規範，於7月5日透過其新加坡全資子公司發行10年期美元次順位公司債，金額為6億美元。該債券在次級市場上表現強勁，信用利差較發行時顯著收窄。

鑒於近期國際債市走勢平穩，國泰人壽把握發債窗口，於8月27日在香港展開為期一天的投資人路演，並於8月28日成功定價此次債券，發行收益率為5.329%，票面利率為5.3%，最終總發行規模為3.2億美元。在投資者的熱烈參與下，該次發行的超額認購比例超過10倍，其中基金/資產管理公司占77%，保險/退休基金占12%，銀行占5%，私人銀行及其他投資者占6%。地區分布方面，亞太地區占79%，EMEA（歐洲、中東及非洲）占21%。

此次發行成功吸引了更多優質且長期投資者的參與，並且投資者的地區分布更具多樣性，進一步增強了國泰人壽的國際能見度。此次發行由Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley及國泰證券（香港）共同擔任承銷商。