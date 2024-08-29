安聯投信指出，全球股市在7月出現顯著變化，資金從科技類股轉移至其他領域。這一轉變部分源於大型科技公司財報的表現不如預期，以及美國前總統川普對台灣及半導體領域的言論引發的市場波動。此外，拜登政府考慮限制半導體設備出口的消息也進一步加劇了市場的波動。在這樣的市場環境下，安聯AI收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）採用了多重資產策略，將資金分配至股票和債券各占50%，其中包括35%的可轉債和15%的公司債，並主動掌握七大收益來源，以為投資者尋找幸福的投資密碼。

該基金的投資策略由駐紮在美國矽谷的AI團隊精選投資標的，並結合收益成長的投資理念，挑選優質公司和資產。透過這種方法，基金在考慮報酬率的同時也注重波動性管理，以期實現收益分配與長期資本利得的雙重目標。例如，可轉債提供了不對稱的風險報酬機會，即參與公司上漲潛力的同時，也具備一定的下檔保護。

安聯AI收益成長多重資產基金的保管銀行為中國信託商業銀行，該基金目前已在超過20家銀行和證券銷售機構上架，包括基富通證券、鉅亨買基金、中租基金平台、連線商業銀行、好好證券平台等多個數位通路平台。