周四香港恆生綜合指數早盤暫跌85點或0.5%，為17607點。國企股(H股)指數跌0.6%。科技指數跌2.1%%。
阿里巴巴和百度跌近2%，京東跌超過2%。
理想公布上季業績，不如預期，儘管銷售回升，但降價對獲利造成傷害。理想目前跌逾13%。
汽車股領跌超過3%，小鵬跌逾9%，蔚來跌近8%，指標公司比亞迪跌逾3%。
美團也在周三盤後公布業績，上季獲利增加77.6%，遠超過預期，目前股價升逾7%。
美股周三全面下滑，市場氣氛謹慎。輝達(Nvidia)在美股盤後公布業績，本季財測未達市場預期，股價在盤後急跌6.9%。
周四香港恆生綜合指數早盤暫跌85點或0.5%，為17607點。國企股(H股)指數跌0.6%。科技指數跌2.1%%。
阿里巴巴和百度跌近2%，京東跌超過2%。
理想公布上季業績，不如預期，儘管銷售回升，但降價對獲利造成傷害。理想目前跌逾13%。
汽車股領跌超過3%，小鵬跌逾9%，蔚來跌近8%，指標公司比亞迪跌逾3%。
美團也在周三盤後公布業績，上季獲利增加77.6%，遠超過預期，目前股價升逾7%。
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