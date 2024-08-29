美超微(Super Micro Computer)於28日表示，管理階層需要更多時間就內控的設計和運作有效性進行評估，截至6月30日的2024會計年度10-K年報預料無法按時提交，會在8月30日提交逾期申報通知，受此衝擊，美超微股價應聲重挫，盤中一度大跌逾25%，收盤股價重挫19.02%，以443.49美元作收。

美超微重挫收低，優群因被市場點名為「美超微」概念股，早盤股價受到拖累走弱，但就實際狀況來看，優群根本不算是「美超微」概念股。

據了解，優群雖然提供「美超微」伺服器DDR 5連接器，但一直以來訂單量都非常少，全年訂單僅有3到4千萬元，占優群全年營收比重低於2%。

《黑神話：悟空》單機遊戲上市後席捲大陸市場，市場看好將加速DDR 5轉換潮，加上傳統旺季來臨，近期DDR 5需求逐步增溫，並有望延續到第4季，優群為DDR系列與RF網通I/O連接器廠，是國內DDR(SO-DIMM與Long DIMM)及M.2等I/O系列產品頂尖供應商，有望受惠此波升級潮。

優群今年前7月合併營收為17.89億元，年增14.36%，優群表示，目前板卡相關廠商訂單狀況不錯，且Metal Bar等產品於下半年進入拉貨高峰，可望帶動營收及毛利率衝高，樂觀看待今年第3季及下半年業績，預估第3季業績有望創下單季歷史新高。