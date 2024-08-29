投資人原本期望「AI晶片王」輝達能拿出超炫目的展望，好帶領「全村」再衝一波。

輝達第二財季（截至7月28日）營收年增122%至300.4億美元，但只比市場預期的287億美元高出約4%，是過去6個季度以來最小領先差距。

輝達預估第三財季營收為325億美元，也只比市場預估的319億美元好一點。該公司預估第三財季毛利率為75%加減50個基點，不及市場預估的75.5%。

這讓原本就擔心這波AI行情恐已到頂的投資人信心大受挫折，輝達周三盤後股價下跌近7%，報116.95美元，市值瞬間蒸發2000億美元，稍早前還曾一度下跌8%。

在華爾街隔夜市場，AI熱門股跟著倒地，市值總計蒸發上千億美元。博通、超微盤後跌近4%。微軟盤後跌0.5%、亞馬遜跌近1%。輝達AI先進晶片獨家供應商台積電ADR盤後跌逾3%。AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）宣布延後提交上年度（截至6月30日）年報，股價收跌19%，盤後再跌逾7%。

周四主要亞洲股市早盤全跌，台股暫跌逾1%，台積電台股價格跌2.5%。韓股跌近1%，SK海力士跌逾5%，三星電子跌近3%。

受惠於AI晶片需求暴增，輝達連續好幾季的業績與展望都輾壓市場預期，但這也使投資人給出的期望與標準越來越高。

IG North America執行長兼線上券商Tastytrade總裁JJ Kinahan表示，輝達的業績與展望優於市場預期，但這是基本的，因為投資人的期望如此之高。我不知道他們能否拿出夠好的數字讓大家高興。

美股向來有「9月魔咒」，隨著8月接近尾聲，投資人對輝達財報的反應可能給市場氣氛定下基調。根據CFRA數據，自第二次世界大戰以來，標普500指數9月平均下跌0.8%，是一年當中表現最差的月份。