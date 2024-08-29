台特化指出，面對未來半導體產業因應AI產業快速發展的產能擴增及製程演進，將積極拓展特殊氣體利基市場市佔率，未來營運有成長動力。

台特化今年上半年度營收4.05億元、年成長95.96%，稅後淨利1.56億元，已超過去年整年度獲利，每股稅後盈餘1.13元。董事長徐秀蘭預期，今年下半年營運將較上半年成長。

台特化成立於民國102年3月27日，主要產品為矽乙烷，主要用於化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition, CVD)製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵矽基化合物薄膜的關鍵性材料，目前已建立了全球矽乙烷最大產能單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷；在製程設計規劃階段同時考慮節能減碳及環保永續議題，製程水電用量相對於其他競爭者降低70%以上能耗，且無固態廢棄物產生，超前建構碳中和時代的國際競爭力。

台特化自主研發高端的關鍵特殊氣體材料合成純化製造技術，已建立了特氣產製技術專業Know-How，並取得台灣、中國大陸、美國、韓國新型及發明專利，自有智慧財產保護佈局完善。