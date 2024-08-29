即將上任的執行長Rohit Aggarwal是一位具有深厚商業策略專長的經濟學家，擁有在全球紡織和化學工業多年的領導經驗。他曾在歐洲、美國和亞洲擔任全球管理職位，對國際市場的策略發展和高效管理團隊的建立有著豐富的見解，對蘭精的核心業務及其規模和市場分佈瞭如指掌。

蘭精監事會主席Cord Prinzhorn表示：「我們很高興在今年夏天成功找到Rohit Aggarwal接替Stephan Sielaff，加入我們的專業團隊並順利完成交接。我要感謝Stephan在公司面對多方挑戰時，為公司帶來的重大變革，使我們得以不斷進步。展望未來，Rohit Aggarwal是引領公司實現宏大目標的最佳人選。」

對於即將卸任的角色，Stephan Sielaff表示：「儘管市場環境依然充滿挑戰，憑藉我們全球團隊的不懈努力，今天的蘭精已變得更為強大。我向所有與我並肩奮鬥的同仁致以最崇高的敬意，我深信，我們已經為蘭精的光明未來奠定了堅實的基礎。」

Rohit Aggarwal則表示：「感謝Stephan Sielaff的周全交接，我期待未來與蘭精團隊緊密合作。管理委員會將與全體蘭精同事攜手，推動公司邁向成功，成為永續紡織產業的領導者。然而，我們必須謹記，市場挑戰依舊，我們將繼續全力以赴，推動蘭精的轉型。」