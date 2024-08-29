央行日前呼籲34家國銀自主管理不動產貸款總量，引發市場「限貸令」斷金援疑慮，衝擊青年購屋房貸。行政院長卓榮泰強調，「不會有限貸令」，絕不會影響正常、進行中的貸款對象。至於新青安政策是否調整？他則回應，若建商或是個人濫用新青安方案，將進一步討論以更大力量讓政策回歸原意，近期內再做一個決定。

達麗(6177)今年有2筆新案完工交屋，包括台北市士林「陽明大苑」40億元已開始交屋，另外還有台南東區「達麗松丹 」，總銷75億元，全年完工案量達115億元，雖然完工案量沒有去年高，不過開發毛利率會提高，預期今年度業績應該也有不錯的水準。未來3年達麗已準備好業績，2025年完工案量約114億元，2026年約200億元，2027年約130億元。

皇昌10~12月間還有3筆個案將完工，法人看好下半年營收表現也不會比上半年差，目前在手未交案量仍約600億元，今年目標希望能拿下2～3筆案量，全年新接案目標為400億元。皇昌上半年稅前盈餘13.07億元，稅後淨利10.03億元，EPS 3.66元，已超車去年全年度的2.15元。