宜特2024年第二季合併營收10.53億元，季減1.52％、年增8.22％，歸屬母公司稅後淨利1.72億元，季增29.35％、年增14.05％，雙創歷史次高，每股盈餘（EPS）2.33元。董事會決議第二季配息1.3元，盈餘配發率約55.79％。

受惠人工智慧（AI）及先進製程與封裝布局有成，配合子公司宜錦與創量和合併後的「新宜錦」營運漸入佳境，使宜特上半年合併營收21.22億元、年增8.6％，歸屬母公司稅後淨利3.05億元、年增22.72％，每股盈餘4.13元，均改寫同期新高。

宜特7月自結合併營收3.1億元，雖月減15.16％、降至近5月低，仍年增0.14％、改寫同期次高。累計前7月合併營收24.32億元，年增7.44％、續創同期新高。展望後市，宜特表示，AI仍是下半年核心成長主動能，帶動公司營運持續成長。

宜特指出，公司近期已接獲全球研發與生產高效能處理器晶片大廠的AI可靠度驗證與故障分析訂單，而專注於節能元件解決方案的子公司宜錦，亦受惠AI相關功率元件薄化訂單陸續湧入，在陸續進入量產下，將陸續貢獻營收及獲利。