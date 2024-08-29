聯亞第二季因客戶進入新品調整階段，導致單季財報低迷，也連續6個季度吞下虧損。聯亞累計上半年營收5.96億元，年增加3%；歸屬於母公司業主淨損7068萬元，每股虧損0.77元，約與去年同期相當；平均毛利率10%，較去年同期降超過6個百分點。

以目前全球CSP業者來說，data center仍還是以400G為主力產品，但值得注意的是，聯亞的客戶已經開始進行800G升級，換言之，其領先其他公司一個世代，故隨著800G發酵，聯亞有機會成為首波受益者。美系CSP客戶因應生成式AI趨勢增加算力建置，帶動高速網路需求，800G矽光LD需求持續成長，成為聯亞Datacom(資料中心)營收年增主要動能。

AI被看好將帶動矽光子運用，以聯亞第三季來說，北美CSP客戶增加800G需求，應用於通用型資料中心高速運算叢集連結，AI運算叢集則陸續升級至1.6T，並且於8月陸續出貨，除了北美CSP客戶之外，中國CSP業者也對搭載800G矽光技術的光收發模組提升需求，自7月已開始出貨給中國客戶，預期在中國CSP業者建置AI算力，提升高速網路連結需求帶動下，中國客戶對800G矽光LD需求長線成長。現階段聯亞預估第三季營收將回升到第一季水準，至於全年部分，法人表示，Datacom為聯亞主要成長動能，預估今年營收年增上看2成。

其他類產品方面，聯亞手機相關的消費性雷射持續與日系客戶研發當中，由於採用GaAs基板，是否受日系客戶採用切入美系手機供應鏈仍須通過數道驗證關卡，今年尚難量產貢獻營收；在車用LiDar方面，中國客戶採用GaAs製程的LiDar LD在今年第一季後量產出貨，可望其他類產品營收可望成長。