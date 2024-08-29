Equinor的再生能源部門主管Paal Eitrheim說：「我們一直在全球各地市場積極找尋早期的機會，我們也確定正在退出越南、西班牙和葡萄牙市場」。

西班牙和葡萄牙當地媒體首先在周二報導了退出消息。由於通膨、高利率和供應鏈延遲，離岸風電的成本不斷上升，因此Equinor必須比以往更加注意成本控制。

Eitrheim說；「由於越來越昂貴，我們認為在許多市場，事情將需要更多時間」，他進一步說，公司可能退出更多市場。

Eitrheim此前並沒有透露，西班牙和葡萄牙的計畫將建設多少產能。

他補充指出，再生能源發展可分為兩類，與離岸業務相比，陸地風電和太陽能發電受到成本上升的影響較小。

Eitrheim並且維持了公司2030年再生能源裝機容量達到12至16吉瓦(GW)的目標，將遠高於2023年的0.9吉瓦。

他說，如果以獲利考量來看，他不會建設12至16吉瓦。

不過他補充說，Equinor的再生能源業務正進入有史以來最繁忙的時期。該公司正與SSE和Vaargroenn合作，在英國建設Dogger銀行的海上風電場，進入第一階段。

此外該公司在紐約附近的Empire風力計畫，以及在波蘭的波羅的海(Baltic Sea)兩個離岸風電場，已接近要做出最終投資決定。