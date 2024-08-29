國際油價轉強與產量增加，是中石油（PetroChina）以及中海油（CNOOC）本周淨利大增的兩個主因。同時，中石化（Sinopec）的獲利也同步成長，但所不同的是，中石化的金雞母卻偏重於石化下游產業。

若當初不是北京政府的堅持，要中石化、中海油以及中石油，俗稱三桶油擴增石油以及天然氣的產能，現在可能要花大把鈔票來進口這些燃料。所以，這也成就了三桶油的亮眼財報。

彭博社認為，三桶油目前需要補強的地方，是下游的煉製、行銷方式以及生產各種石化產品。中國大陸的經濟成長力道熄火，還有致力於脫碳，最後或許都會有損這些大油商的獲利能力。

獲利來源以探勘為主的中海油，是三桶油中最後一家公布半年報的，2024上半年淨利揚升25%，幾乎達800億人民幣，約110億美元。但還是比淨利近900億人民幣，年增4%且創新高紀錄的中石油要遜色一點，至於中石化的獲利成長則不到2%。

彭博社指出，中石油以及中石化的煉油業務可能有更大挑戰，因為上半年的營業利益大減40%左右。另外，中國大陸煉油廠也要解決產能過剩的問題。不過，中石油和中石化都樂觀預估，在經濟獲得改善下，未來情況可望好轉。

彭博社認為中國大陸石化產業將面臨嚴峻挑戰，因為中石油與中石化都表示柴油需求不佳。柴油是中國大陸建商最常使用的一種燃料，但大陸房地產長期低迷，故柴油需求大減。占中國大陸石油消費量近四分之一的汽油，因當地電動車愈來愈普及，加上高鐵交通網綿密，也出現跟柴油一樣過剩的問題。

根據本周出具的研究報告，高盛表示，目前每桶在80美元附近的布蘭特原油，2025年平均售價應該是77美元左右。但如果中國大陸沒有特別多的需求，到2025年底時，國際油價可能會跌至每桶只剩下60美元。

若一語成讖或將對中海油的傷害最大，因為這家中國大陸最大的海上探勘油商，有可能賣一桶會賠一桶。但是對中國大陸主要天然氣供應商的中石油來說，卻是好事一樁，因為天然氣被視為較清潔的燃料。

雖然三桶油的本業是以原油為主，但這些大型油商也在為進入新能源時代做準備。不過，可能還需要幾10年的光景才能擺脫傳統依賴的燃油。例如，本周中石油從自己的母公司買進一家電力交換和發電公司，可望縮短轉變為再生能源業者的時間。

至於中海油已開始從事離岸風電事業，中石化則是中國大陸綠色氫能的領先者，因為這種環保燃料對中國大陸鋼鐵以及水泥等，部分比較難脫碳的行業來說能產生減排效果。

根據彭博社的研究資料，中國大陸未來10年的經濟成長腳步應該會愈來愈慢。同時，世界氣象專家和環保團體也會給中國大陸施加壓力，要繼續減少排碳。因此，中國大陸在真正進入淨零碳排前，除經濟成長會受到影響外，還要花費大筆金錢來更換生產設備。