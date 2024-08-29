根據晨星的統計數據，目前市場上共有88檔台股基金經歷過三次聯準會降息循環。若投資者在首次降息當月開始定期定額投資五年，並將這三次降息循環的平均績效進行比較，統一奔騰、統一大滿貫、富邦高成長、日盛精選五虎、野村成長基金位居前五名，報酬率均超過六成，是加權指數報酬率的兩倍以上。

其中，統一奔騰基金的五年定期定額平均報酬率達到79.19%，位居第一；統一大滿貫基金以67.4%排名第二。這兩檔基金也是前五強中唯二規模超過百億元的基金。在各個降息循環中，台股於2019年的降息表現最為突出，七月首次降息後開始定期定額投資五年，加權指數報酬率達57.71%，而統一奔騰和野村成長基金的績效更分別達到148.26%和76.34%。

法人指出，美國經濟雖然已開始降溫，但仍維持正成長，聯準會此次降息屬於預防性措施，與過去因經濟大幅衰退而降息的情境有所不同。在降息循環啟動和AI趨勢推動下，企業獲利有望持續上修，台股經過前期修正後評價趨於合理，中長線有望再創高。然而，投資者需關注美國總統候選人提出的加稅政策，這可能增加市場的波動性。