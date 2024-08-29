建築物的直接與間接排放約佔全球能源相關碳排放的37%，因此能源管理在建築去碳化中的重要性愈發明顯。此次Verdantix的報告首次聚焦此議題，並評估了各大公司的相關顧問服務。

施耐德電機全球資深副總裁Steve Wilhite表示：「我們很榮幸獲得Verdantix的認可，這是對我們在全球推動能源高效化和建築數位化轉型努力的肯定。未來，我們將繼續透過全面而永續的能源管理顧問服務及解決方案，推動電力4.0，助力各領域實現去碳化目標，打造一個電氣化、數位化的未來。」

Verdantix的報告專門評估了改善建築碳排放和能源效率的顧問服務，施耐德電機憑藉其在建築系統優化、能源使用模型及可再生能源策略與採購方面的專業能力，獲得高度評價。施耐德電機還將策略化、數位化及去碳化作為推動淨零建築的優先事項。

Verdantix資深分析師Connor Taylor指出：「顧問公司在建築領域的豐富經驗與專業知識，使其能夠為建築物從建設到退役的整個生命週期提供能源優化與去碳化服務。施耐德電機持續投資並拓展去碳化服務，提升顧問專業度，並推出專用的去碳化數位產品，成效顯著。」

施耐德電機的能源管理和永續顧問服務被公認為全球領導者，擁有超過3000名員工，業務遍及180多個國家。施耐德電機的核心服務包括市場與氣候風險分析、能源效率、能源管理、永續發展、可再生能源及去碳化顧問服務。該公司還不斷研發創新數位化解決方案，如EcoStruxure Resource Advisor和Zeigo，這些解決方案已成為提升能源效率和管理可再生能源的最佳選擇。