●花旗公布最新的「全球市場策略」（Global Markets Strategy）調查報告，大部分投資者預期美國經濟將實現軟著陸。報告指出，三分之二受訪的基金經理人認為美國經濟將會軟著陸、21%認為會硬著陸、11%則預期美國經濟不會著陸。

●GLOBALT Investments資深投資組合經理Keith Buchanan在輝達盤後發布財報之前提出警告，他表示，輝達是代表這波AI熱潮的明星，也確實引領潮流，如果輝達財報令人失望，市場很難不去理會而繼續前行。沒有人知道輝達能一直帶來驚喜多久，想當然耳，它不可能永遠持續下去。

●在輝達發布業績和展望後，天風國際證券分析師郭明錤表示，開獎後股價表現反映的是短線投資人的看法，不代表未來幾個月的股價走勢。他表示，輝達預估第三財季營收約為325億美元加減2%，這優於賣方預估的介於300億～320億美元，但低於買方預期的介於330億～350億美元，這是引發財報發布後股價下挫的主要原因之一。輝達提到了Blackwell新一代架構重新投片（RTO）費用對獲利的影響，並指出產品轉換期對獲利的負面影響可能會持續，這在短線上不利於股價表現。根據我的供應鏈調查，2024年底前GB200 NVL36出貨量約介於3000～5000櫃，符合輝達所說的，Blackwell晶片在第四季將創造數十億美元收入。輝達確認Blackwell晶片將在第四季貢獻營收，這算是釐清投資人對GB200出貨延遲的擔憂，將有利於未來幾個月的股價走勢。