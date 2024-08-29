日勝化產品由合成皮用的聚胺酯樹脂(PU)、低游離硬化劑(LFT)、聚酯多元醇樹脂(PE)、聚氨酯系統料(PUS)，到熱塑性樹脂(TPU)等產品，應用領域多元，能用於鞋業、光電業、紡織業等，受惠市場需求回溫，日勝化營運可望受利，今日強鎖漲停板19.8元。

永純在合成樹脂領域主要產品包括酸醇樹脂、不飽和聚酯樹脂，今日獲買盤進駐，強勢亮燈漲停，鎖在20.7元。永純旗下不飽和聚酯樹脂年產2.8萬噸，酸醇樹脂年產3萬噸、聚氨醴膠粒年產能5,400噸，應用涵蓋紡織、塗料、接著劑、建材、電子、家電等產業；營運以國內銷售為主。

近期化工類股將會有新兵報到，中美晶(5483)集團旗下台特化(4772)將在9月20日掛牌上櫃。受惠半導體產業因應AI產業快速發展的產能擴增及製程演進，台特化將積極拓展特殊氣體利基市場市佔率，未來營運有成長動力。