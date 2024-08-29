匯豐環球高入息債券基金產品經理顏誌緯表示，鮑爾的談話釋放出兩項關鍵訊號。首先是通膨情況有望得到控制，鮑爾表示，通膨有望達到聯準會2%的政策目標，且最新數據顯示，通膨率已從過去兩年的峰值明顯回落。其次是對勞動市場的擔憂，主因在於美國七月份新增非農就業人數修正後僅17.9萬人，創下三年半新低，推升失業率至4.3%，顯示出勞動市場的疲軟態勢。一旦未來出現明顯惡化，聯準會將積極採取行動以避免經濟放緩，促使貨幣政策轉向更具合理性。

顏誌緯進一步指出，鮑爾的談話後，壓抑了美國國債殖利率的走勢，且美元近期轉弱的趨勢也反映出即將到來的貨幣政策轉向，這些因素皆使得降息預期有利於債市多頭的成形。他表示，觀察資金流向可以發現，上周全球債券基金持續呈現淨流入，投資人大買112.9億美元，為近三周以來最大流入規模，並已連續35周淨流入。其中，美國債券基金連續12周買超，淨流入達44.3億美元。儘管未來的降息步調仍將取決於數據，但朝向寬鬆政策的跡象已相當明確，市場流動性亦受惠於全球其他央行的激進措施所推動。

匯豐投信強調，根據彭博巴克萊全球綜合債券指數的數據，統計自2000年以來的三次聯準會降息周期，從降息前一個月至降息後兩年的各期間表現來看，降息前一個月平均上漲1.6%，降息後三個月至兩年，指數平均上漲1.2%、3.6%、4.1%、14.6%，顯示在降息循環展開前，美國10年期國債殖利率提前反應並出現趨勢性反轉，有利於債券資產的表現。因此，建議投資人可同時配置投資級債與非投資級債的多元配置複合債券，不僅有助於掌握市場潛在的上漲動能，還能對抗市場波動風險。