蘋果周一宣布活動名稱為「It's Glowtime」的秋季發表會訂於當地時間9月9日上午10點（台灣時間9月10日凌晨1點）於加州Cupertino總部登場。業界普遍預期蘋果屆時推出的iPhone 16系列手機將成為該公司第一款真正內建其AI功能「Apple Intelligence」的設備。

華爾街投銀Wedbush Securities周二出具報告，以「AI近在咫尺」為由，看好屆時推出的iPhone 16系列新機將掀起史上最大的升級周期。

Wedbush最新預估iPhone 16系列初期出貨量將超過9000萬支，超出市場預估的8000萬～8400萬支。

日經新聞報導，有些零件製造商甚至透露他們已經收到超過9000萬支新iPhone的備貨訂單，但也表示蘋果通常一開始下單量會較高，之後再依據產品上市後的實際銷售情況進行調整。