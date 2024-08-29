UBS表示，修正後的中國大陸2024年GDP預估值為4.6%，低於的估值4.9%，理由是當地房地產低迷以及財政緊縮，故影響到經濟成長。另外，瑞銀也預計大陸2025年GDP只有4%，低於先前預測的4.6%。

8月份，有幾家大型經營消費者用品的陸企，陸續公布不佳的財報，市場臆測，中國大陸今年可能無法實現5%的經濟成長目標。再者，房地產的問題也沒有徹底解決。

中國大陸上一次GDP未能達標是在2022年，當時，主要是受到抗疫的封鎖所致。UBS認為，中國大陸房地產孱弱，對整體經濟成長的拖累，將比之前預期來得更嚴重，包括家庭消費等。

在中國大陸第2季GDP降至5季以來最低後，不少外資大幅調降大陸的成長預估，像是美國摩根大通的4.6%，以及日本野村的4.5%。彭博社8月的調查也顯示，中國大陸第3季與第4季的GDP，從上次預估值4.7%，下調至4.6%。

瑞銀指出，儘管中國大陸從2022年底以來鬆綁房地產市場政策，包括降低頭期款、降低房貸利率，以及減少購屋限制等，但這些措施的實施進度緩慢，影響性也有限。

UBS認為，近年來，中國大陸房地產供需的基本面出現變化，家庭收入成長慢，市場信心不足，成屋的庫存水位高，去庫存速度很慢。所以，下修中國大陸房地產的展望，目前預計新屋開工相關數據，恐怕要到2026年中才會觸底。

事實上，中國大陸不動產低迷情況幾乎沒有任何反轉跡象。7月新房銷售量較去年同期大減近20%，新房價格年度減幅也是9年來最大。至於新屋開工數量持續下降，降幅約20%。過去兩年期間，房地產危機拖累就業市場，還有消費以及家庭財富的各個面向。

經濟專家認為，北京政府今年5%的成長目標幾乎不可能實現。因為政策制定缺乏明確性以及連貫性。另外，就算要解決問題而採取的措施，也是臨時且猶豫不決的。