「在地化供應鏈合作價值比率」政府新政策最深受其害的中華(2204)周一即召開法說會說明，強調對新政策的支持，在產發署居中協調協助及協力體系合作支持下，共同為促進台灣汽車產業的發展而努力。其實原本公司就有在地化計畫，導入新車需要3-4年，已推動MG車型在地化比率提升計畫，並逐步實現，然新政策發布後，再擴大範圍並進行提速。

熱門車MG4暫停接單，中華MG營收占4成，恐使得中華下半年營運嚴峻，中華短期也降低新政策對新車銷量的影響，調整產線編成、生產人力，將短期衝擊降至最低，並與協力廠共組任務團隊，加速達成政策要求，新產品導入也會依照政府規定規畫，而影響銷量數據仍待統計數據出爐，已成交訂單交易條件不變，並將盡力早日交付，今年下半年仍希望達成既定目標。

和泰車則表示，公司立場支持政府政策，其實去年就注意經濟部產業發展署關心此議題，公司也留意旗下車款是否符合政府政策，並關注造成台灣傾銷現象的產業發展現象，故對產發署今年八月初正式推出公告並不是十分感到意外，加上產發署也很早就有在與業界溝通，和泰車汽車龍頭多年，同樣布局於此，也希望政府政策明確，公司能跟上政策，並配合角度去看事情。

去年MG在台灣車市大紅火時，政府就開始關注，中華也提到原本公司就有在地化計畫，逐步落實，不過新政突然頒布，中華仍顯著措手不及。其他車廠對新政也感到傻眼，但各車廠對外口徑一致也只能無奈態度表示支持，只是影響層面多寡而定，是否影響今年度國產新車上市進度也要關注政府審核速度。

業界認為，政府從去年即開始關注，臨時推出新制想必國產化的決心，但遊戲規則是否制定清楚，現階段車廠與政府仍持續密切溝通中，使得新制執行面短期尚處模糊摸索階段，海關進出口、零組件審查等若時程拉長，即拉低下半年新車上市，影響今年度銷售數據。

三陽工業(2206)旗下南陽汽車代理HYUNDAI表示，自製率當然跟隨政府政策，影響層面跟法規配合度對短期問題不大，只是零組件審查恐影響內部作業時程，但以目前來看交車暫無波及，資料備齊，希望能縮短時程。裕隆同樣回應新制時提到，公司身為汽車專業製造工廠，將全力配合政府政策，並遵循所有法規要求，未來將會在國產化供應鏈上持續與供應鏈深度合作，持續提升自身水準以及台灣自製率。

至於國產化是否牽動價格，且MG主打超規滿配受到影響，均是車主消費者所關注，新制不只影響車廠，若製造改變、零件成本提升、人工成本控制等仍有可能反映在買主身上，調整比率高的車廠暫無回應，後續留意細算成本以及影響製程狀況。和泰車則表示，國產化價格變動後續仍回歸市場訂價，車廠要改善成本問題，但市場趨勢上對客戶意願購買影響較小。

MG調整交車，而下半年市場對其他重疊同類型車款是否有轉單效益？和泰車反倒認為，台灣過去也有缺車狀況，不過消費者仍等待現象偏高，即使政府使車市調整，但預估車廠仍會因應跟上，只是時間問題，提高市占率關鍵仍在於新車吸引新客群。而和泰車也認為新制對公司影響不大。

新制牽動短期新車上市時程，HYUNDAI將今年度銷售目標從年初的2.4萬輛略下修至2.2萬-2.3萬輛，原先HYUNDAI下半年持續推出新車包括年底的國產車，後續仍關注推出進度，若新車延後發表勢必牽動短期銷量。

和泰車、裕隆維持年初年度銷量，裕隆仍看好台灣整體汽車銷量穩定成長，和泰車則提到前7月銷量也符合預期，預估年度銷量將很接近目標值，和泰車目前仍在手但尚未接車數量，TOYOTA為1.2萬輛、LEXUS為6500輛，主要是受到原廠關鍵零組件而目前無法滿足消費者交車。

後續銷售目標，和泰車表示，目前主力還是油電車，此為評估消費者需求、市場反應，雖然節能車受到國內外歡迎且趨勢所致，但仍有充電問題尚待解決，和泰車以很接近電動車的油電車為銷售主力。而周三發表全新大改款KONA Electric的HYUNDAI現代汽車認為，目前公司電動車占比跟產業市場雷同約為5%，主要是電動車款仍不足，後續持續擴充電動車產線、車輛選擇提高，公司電動車預估兩年內挑戰1成占比。