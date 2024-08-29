全球金融市場持續波動加劇，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，若投資人希望降低波動或提升投資組合效率，不妨配置其他具高潛力但低相關性的類股，例如與全球經貿密切相關的航運類股，則有助分散多元投資組合、抱得更安心。就拿目前人氣匯聚的高股息或半導體題材投資，分別以臺灣高股息指數與半導體類指數為例，近五年年化報酬率分別為17.39%與30.82%，其投資效率 (即年化報酬/波動)分別達1.17與1.28倍、表現亮眼，然若搭配50%的全球航運，以NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數為例，其與高股息與半導體的投組年化報酬可望分別提升至26.29%與31.98%，而對於半導體投組更讓波動度從24.08%下降至19.81%，帶動整體投資效率分別提升至1.44倍與1.61倍。也就是說，高股息或半導體存股族若加入全球航運，對於長期投資更添助力。

張繼文進一步指出，全球航運股跟主要股市如美股、台股、科技甚至日股關聯度不高，若相較高股息與半導體題材，例如臺灣高股息指數及半導體類指數的相關係數更只有0.43與0.3，加上全球航運長期報酬潛力佳，因此搭配航運作為投資組合，不但有助提高投資潛力，對於半導體等科技領頭羊來說更有助降波動，讓整體投資效率再提升。

預計於8/30揚帆啟航正式開募的全台首檔航運ETF「00960野村全球航運龍頭息收ETF其追蹤指數「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」，即是放眼全球三大航運的龍頭企業，在近期震盪盤勢表現抗跌領漲的情況下，提供ETF投資人投資組合的百搭神隊友。提醒投資人，投資應注意單一產業股票波動大，應採取穩定收益和具資本保護的策略，降低風險。