山富2024年第二季合併營收16.98億元，季減10.38％、年增達50.12％，創同期新高、歷史第三高，營業利益0.69億元，季減達69.1％、年減27.6％，仍創同期次高。受業外轉虧拖累，稅後淨利0.18億元，季減達90.69％、年減達80.68％，為近1年半低，每股盈餘0.51元。

不過，累計山富上半年合併營收35.94億元、年增達91.91％，營業利益2.93億元、年增達79.26％，雙創同期新高。儘管稅費增加，但在匯兌收益帶動業外收益跳增近9.52倍挹注下，使稅後淨利2.12億元、年增27.62％，每股盈餘5.91元，仍雙創同期新高。

山富表示，公司重視旅遊品質，第二季旅遊市場價格競爭激烈，影響包機銷售表現，獲利明顯下滑主要由於日本及東南亞包機銷售不如預期所致。展望後市，公司已無包機計畫，將規畫更多長天期的深度旅遊產品。

山富7月自結合併營收6.08億元，月增12.67％、年增36.01％，登近4月高、改寫同期次高，累計前7月合併營收42.03億元、年增達80.9％，續創同期新高。公司表示，今年暑期旅遊看來仍有旺季水準，可望帶動營運表現轉強。

同時，山富第四季獨家包下歌詩達郵輪3趟次、銷售1.15萬個席次，公司目前也已開始洽談明年首季歌詩達郵輪包船業務，亦規畫包下前往日本的3趟次遊程，可望進一步第四季及明年首季營收表現。