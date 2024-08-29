有鑑於北美市場對高性能計算HPC的需求快速增長，世芯-KY今年增加多個來自北美超大規模hyperscaler運算平台的人工智慧相關項目。世芯-KY美國客戶在人工智慧AI應用方面的需求不斷增加，包括NRE和量產。世芯-KY預計今年將有大約4~5個大項目進行量產，今年會有2個AI項目，2023年最大北美客戶的收入貢獻世芯-KY總營收40%~50%左右，今年此客戶對公司的營收將會持續增加至年增逾30%。此外，另一個北美IDM客戶今年將成為第二大客戶，有2個專案量產，7奈米推論晶片進入量產，今年上半年已經放量，5奈米訓練晶片第二季底開始出貨，預計在下半年放量，此客戶將為世芯-KY今年營收成長主軸。

世芯-KY在2025年成長力道恐低於2023年和2024年，主要是因北美最大客戶的產品進入世代交替，不過北美IDM客戶2025年5奈米AI ASIC需求樂觀，瓶頸在CoWoS產能，CoWoS-S封裝較緊，目前世芯-KY積極和台積電(2330)溝通2025年產能。法人表示，世芯-KY雖然2025年成長放緩，但在2025年營收成長依舊有20%的幅度。

儘管2025年有美系客戶產品進入世代交替，但預計到2026年，世芯-KY有機會再恢復強勁成長，法人點出動能包括北美大客戶新世代產品推出；2025年量產5奈米AI ASIC持續至2026年；中國5奈米ADAS晶片量產貢獻；以及將會有新的CSP大客戶加入。另外，世芯-KY在ASIC與NRE的比例為毛利率主要決定因素，隨著向更先進製程推進，NRE營收可能會增長更多，2025年NRE增長有機會將超過ASIC增長，2026年預期ASIC營收佔比可能會非常高，在新案出貨量增加下，毛利率不排除將會較2025年下降。